Vallourec : Innove avec des équipements imprimés en 3D

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce aujourd'hui avoir mis au point le tout premier 'waterbushing' à l'aide de sa technologie d'impression 3D.



Les 'waterbushing' sont des éléments qui permettent de contrer les poussées d'hydrocarbures des puits lors de leur construction.Leur résistance et leur fiabilité sont primordiales, pour la sécurité de l'installation et du personnel sur site, précise Vallourec.



Ce composant (de 1m20 et 220kg) a ensuite été déployé avec succès dans le puits EIG de Total, dans le cham Elgin-Franklin, en mer du Nord.



'Avec la fabrication additive, nous nous rapprochons de l'un des objectifs de l'industrie 4.0 : mettre en place un entrepôt numérique permettant une mise à disposition accrue des pièces et une réduction des gaspillages liés à la surproduction', analyse Bertrand Maillon, responsable impression 3D chez Vallourec.





