Vallourec : Importante commande pour le Golfe du Mexique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce ce soir avoir récemment gagné d'importantes commandes auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis.



Les commandes portent sur la livraison de 25 000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca, situé au large de la côte américaine du Golfe du Mexique.



Le matériel commandé à Vallourec inclut notamment 52 km de tubes de conduite de forte épaisseur en grade X70 ainsi que 111 km de tubes grade X65 requis pour les risers et flowlines des lignes d'exportation de pétrole et de gaz. Les tubes seront fabriqués et usinés depuis deux sites du Minas Geiras (Brésil).



' Ces importantes commandes marquent le renforcement de la position de Vallourec sur le marché stratégique du Golfe du Mexique et démontrent la compétitivité de notre base brésilienne ', a commenté Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.