Vallourec : Goldman Sachs dépasse les 5% du capital

(CercleFinance.com) - La société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 2 août 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Vallourec et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 12 336 687 actions Vallourec représentant autant de droits de vote, soit 5,39% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Vallourec hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.



