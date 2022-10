Vallourec : Fin du protocole d'accord avec SVPGlobal

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce avoir été informée qu'il avait été mis fin au protocole d'accord conclu le 30 juin 2021 entre Vallourec et les entités Kings Forest, Rathgar, Queens Gate et Red Maple, toutes affiliées à la société Strategic Value Partners (SVPGlobal).



La fin de cet accord résulte de la cession de la totalité des actions Vallourec détenues par SVPGlobal, indique l'AMF.



