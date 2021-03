Vallourec : Feu vert des créanciers au plan de sauvegarde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires ont approuvé, à l'unanimité des votes exprimés, le projet de plan de sauvegarde reflétant l'accord de principe annoncé le 3 février dernier.



'Vallourec se réjouit de ces approbations, la prochaine étape-clé étant l'assemblée générale des actionnaires du 20 avril 2021, à laquelle seront notamment soumises les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du projet de plan de sauvegarde', rappelle-t-il.



L'approbation de ces résolutions aux majorités requises est nécessaire à la mise en oeuvre de la restructuration financière prévue par le projet de plan de sauvegarde. Il est rappelé que compte tenu des conditions sanitaires cette assemblée se tiendra à huis clos.



