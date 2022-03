Vallourec : En nette hausse, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec gagne plus de 6% à Paris, profitant d'une analyse de Oddo BHF qui confirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 13 à 14,5 euros, estimant que les tensions actuelles sont un moyen de booster les investissements dans pétrole (puis le gaz) non-conventionnel.



Le bureau d'études souligne qu'à l'issue de la restructuration financière finalisée mi-2021, près de 40% du capital est entre les mains de deux fonds : Apollo Global Management (26,88%) et Strategic Value Partners (12,3%).



'L'annonce dans le courant du second semestre 2021 de la mise en place d'un nouveau set-up industriel pourrait être, selon nous, une première étape avant une refonte plus profonde du groupe', ajoute-t-il dans sa note sur le fabricant de tubes sans soudures.





