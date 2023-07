Vallourec : Confiance pour les résultats du 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce anticiper désormais pour le deuxième trimestre 2023 un RBE (résultat brut d'exploitation) autour de 370 millions d'euros et une génération de trésorerie globale autour de 110 millions, des performances supérieures à ses prévisions précédentes.



'Les principaux facteurs qui contribuent à ce RBE supérieur aux attentes sont les bons résultats de la région Hémisphère Est, en particulier au Moyen-Orient, ainsi que de moindres pertes qu'anticipé en Allemagne', explique le fabricant de tubes sans soudures.



Désormais, Vallourec prévoit un RBE compris entre 950 millions et 1,1 milliard d'euros pour l'exercice 2023. La génération globale de trésorerie en deuxième partie de l'année devrait être positive, ceci excluant tout produit lié à la cession d'actifs.



Le groupe anticipe que sa dette nette à fin juin 2023 s'établira autour de 870 millions d'euros, contre un milliard d'euros à la fin du premier trimestre, une réduction qui devrait selon lui se poursuivre au second semestre.



