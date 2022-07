Vallourec : Arrivée d'une nouvelle secrétaire générale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la nomination de Nathalie Joannes au poste de secrétaire générale et membre du comité exécutif, dès ce 4 juillet, succédant à Nathalie Claire Langelier qui quittera le groupe après sept ans en tant que directrice juridique et secrétaire générale.



Avant de rejoindre le fabricant de tubes sans soudure, Nathalie Joannes était executive vice president legal and compliance & general counsel chez LEO Pharma. Elle a également travaillé au siège de Roquette Frères à Lille en tant que directeur juridique groupe.



'Nathalie a une grande expérience de l'industrie mondiale. Elle jouera un rôle déterminant dans la transformation de Vallourec qui est maintenant bien engagée', commente Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur général de Vallourec.



