Vallourec : AlphaValue relève à 'accumuler'

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé mardi avoir relevé à 'accumuler' contre 'alléger' sa recommandation sur Vallourec, avec un objectif de cours inchangé à 16,2 euros.



Au-delà de résultats de premier trimestre jugés 'satisfaisants', le bureau d'études estime que le plus important est que le fabricant de tubes pour l'énergie soit bien 'de retour sur les rails'.



'Nous pensons que le contexte particulièrement porteur des prix du pétrole ne peut qu'aider Vallourec à retrouver un niveau de marge opérationnelle décent après avoir traversé plusieurs années difficiles', souligne-t-il.



Le cabinet parisien ajoute que l'arrivée des fonds Apollo et SVP Global en tant qu'actionnaires de référence, suite au succès de la restructuration financière bouclée l'an dernier, constitue un autre facteur favorable susceptible d'entretenir la dynamique positive du groupe, en particulier depuis la mise en place d'une nouvelle équipe de direction.



