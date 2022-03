Vallourec : AlphaValue rehausse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue maintient sa recommandation 'accumuler' sur Vallourec, avec un objectif de cours relevé de 10,1 à 12,3 euros du fait de la récente envolée des prix du pétrole.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien reconnaît que la flambée des cours de l'énergie va mettre un certain temps avant de se répercuter sur les comptes des producteurs pétroliers, et donc sur le niveau de leurs dépenses d'investissement, mais évoque un 'clair soutien' pour l'activité de Vallourec à moyen terme.



Ce constat le conduit à revoir modérément à la hausse ses estimations de résultats pour 2022.



D'après AlphaValue, le titre devrait bénéficier, de manière plus générale, du sentiment de marché favorable qui entoure le secteur à l'heure actuelle.



