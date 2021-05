Vallourec : En pleine restructuration financière, Vallourec fait mieux qu'anticipé par le marché

(BFM Bourse) - S'il publie une deuxième contraction consécutive à deux chiffres de ses revenus sur un premier trimestre, le fabricant français de tubes en acier sans soudure pour l'industrie pétrolière dépasse les attentes du marché sur ce début d'année 2021. Insuffisant toutefois pour rassurer les investisseurs.

Malgré une publication meilleure qu'attendu, le titre Vallourec occupe la dernière place du SBF 120 peu après 10h avec son recul de 3,7% à 27,42 euros, ce qui ramène son rebond à seulement +7% depuis le 1er janvier.

Le fournisseur boulonnais de solutions tubulaires pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes (puits de pétrole et de gaz, centrales électriques, architecture, etc.) a pourtant fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes ce jeudi après Bourse: à savoir une perte nette de 93 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 702 millions - à comparer avec des revenus de 852 millions assortis d'une perte nette de 74 millions au premier trimestre 2020. S'ils sont en recul par rapport à 2020, et plus encore à 2019 quand le chiffre d'affaires de Vallourec avait franchi le seuil du milliard d'euros sur les trois premiers mois, ces résultats dépassent les prévisions des analystes interrogés par Factset. Ceux-ci tablaient, en moyenne, sur une perte nette de 98 millions d'euros, un Ebitda de 61 millions d'euros (ressorti à 80 millions d'euros, en hausse de 17,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent) et un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros entre janvier et mars.

Cité dans le communiqué, le président du directoire de Vallourec Edouard Guinotte, qui était invité sur BFM Business ce vendredi matin, constate que si "l'impact de la crise sanitaire se prolonge au niveau mondial et [que] les incertitudes subsistent quant à l'évolution de la pandémie, l'accélération de la campagne de vaccination dans de nombreux pays permet un regain d'optimisme quant à la reprise économique mondiale". Il rappelle en outre que le groupe a récemment procédé à un relèvement de ses prévisions annuelles alors que les perspectives se sont améliorées en Amérique du Nord pour l'activité OCTG (pour "Oil Country Tubular Goods") en termes de volumes et de prix.

La restructuration financière touche à sa fin

Le groupe poursuit également son strict contrôle des coûts, et réaffirme l'objectif de 400 millions d'euros d'économies brutes supplémentaires d'ici 2020 "afin de renforcer sa compétitivité". Cela passera notamment par la fermeture du site de Deville-les-Rouen en France, qui a de fait cessé son activité depuis fin mars.

