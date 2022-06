Valbiotis : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Valbiotis, avec un objectif de cours inchangé de 14 euros.



Le bureau d'analyses rapporte qu'une étude de phase II contre l'hypercholestérolémie a obtenu des résultats positifs, avec une réduction significative, supérieure aux attentes initiales, du cholestérol.



Par conséquent, ces résultats justifient une commercialisation rapide auprès des professionnels de santé, indique Oddo. Valbiotis s'est fixé pour objectif une mise sur le marché au 1er semestre 2024 et cherche désormais un partenaire commercial.



'Nous voyons par l'intermédiaire de ces résultats une confirmation de nos hypothèses de valorisation', indique Oddo qui, avec une part de marché de 1%, anticipe un pic de ventes de 220 ME en 2029.





