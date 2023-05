Valbiotis : Le titre s'envole, un broker ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Valbiotis gagne près de 18% à Paris, alors que Invest Securities a confirmé ce matin sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 10,3 à 12,3 euros



Valbiotis est porté par son annonce d'hier soir évoquant le 'large succès' d'une étude clinique de Phase II/III portant sur un traitement contre le diabète. Cette 'aventure clinique' de 3 ans a atteint l'objectif sur le critère principal, soit la réduction de la glycémie à jeun, 'avec une forte significativité statistique', souligne Invest.



Malgré l'absence de données exhaustives (le rapport complet sur l'ensemble des données est attendu pour l'été), le succès de l'étude est très positif et déclenchera un paiement d'étape de 4 millions de francs suisses de Nestlé Health Science (NHS) dans le cadre du partenariat global stratégique.



'Ce succès clinique renforce significativement la crédibilité du groupe et valide la stratégie', souligne Invest Securities.



