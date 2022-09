Valbiotis : Le DAF rejoint le directoire

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce la nomination de Frédéric Pelong, directeur administratif et financier depuis le 1er juin dernier, en tant que membre du directoire de la société de R&D, afin de l'accompagner dans son changement de dimension.



Frédéric Pelong apporte à Valbiotis son expérience en finance, acquise depuis plus de vingt ans au sein d'ETI et de grands groupes internationaux abritant des marques à forte notoriété, notamment comme DAF du Groupe Christofle et plus récemment d'Audika.



