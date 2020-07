Valbiotis : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities rappelle que suite à la 1ère visite du 1er patient dans le cadre de l'étude REVERSE-IT, le groupe a annoncé avoir reçu un paiement de 3mCHF de son partenaire Nestlé Health Science.



' Cette visite intervient quelques jours après avoir reçu l'aval du CPP et l'autorisation de l'ANSM pour le lancement effectif de l'étude qui doit recruter un total de 600 patients dans 30 centres ' indique le bureau d'analyses.



' Le groupe a confirmé le calendrier de l'étude avec des résultats attendus au S1 22. Le groupe a également annoncé l'entrée au capital d'Amiral Gestion suite à une AK privé de 2mE, réalisée avec une prime de +5,4% sur le dernier cours ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 12,3E (contre 13,0E) et réitère son conseil à l'achat sur la valeur.



