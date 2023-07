Valbiotis : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Valbiotis, avec un objectif de cours inchangé de 12,3 euros.



L'analyste estime que la feuille de route, partagée mercredi, est globalement conforme avec ses attentes.



Invest Secruties rapporte que la publication du rapport complet d'efficacité de l'étude REVERSE-IT est programmée pour septembre, ce qui devrait remettre en lumière le potentiel du produit.



Par ailleurs, le programme clinique INSIGHT sur TOTUM-854 accuse un léger retard en terme de recrutement mais sans impact sur l'objectif de cours.



Enfin, les discussions de partenariats sur TOTUM-070 continuent positivement et la structuration du groupe se poursuit en amont de la commercialisation de TOTUM-63 et TOTUM-070 au 1er semestre 24.





