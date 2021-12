Valbiotis : A soumis 3 protocoles cliniques pour TOTUM•854

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce avoir soumis aux autorités compétentes les trois protocoles cliniques pour TOTUM•854, indiqués dans la réduction de la pression artérielle. La société présente son plan complet de développement clinique.



TOTUM•854 est la deuxième substance active d'origine végétale du portefeuille de produits Valbiotis à entrer dans les essais cliniques de phase II/III et permettra de répondre à une demande médicale non satisfaite de prévention non médicamenteuse de l'hypertension artérielle.



Le programme de développement clinique TOTUM•854 comprend trois études cliniques, dont les résultats seront requis en Europe et aux États-Unis pour les applications d'allégations de santé dans la réduction de la pression artérielle.



