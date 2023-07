Uv germi : Cession d'un bloc d'actions par le fondateur

(CercleFinance.com) - UV Germi annonce la cession d'un bloc de 388.158 actions par son fondateur André Bordas, opération qui permet à Nextstage AM, MCA Finance et Willy Fortunato de se renforcer et fait de Nextstage AM un actionnaire de référence avec 16,5% du capital.



Le bloc d'actions cédées, représentant 12% du capital et 1.472.000 euros, a été vendu au prix de 3,80 euros, soit une décote de 17,8% par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les 20 derniers jours de bourse précédant la transaction.



Par ailleurs, UV Germi fait part de la nomination, comme administrateur indépendant, de Julien Pourquery, co-fondateur de la société Solaire Direct (cédée à Engie en 2015) et ancien investisseur au sein de Bpifrance, Demeter et Mirova.



