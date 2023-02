Umicore : Signature d'un accord de long terme avec Terrafame

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Umicore annonce avoir signé un accord à long terme avec Terrafame Ltd. pour la fourniture de sulfate de nickel de haute qualité, durable et à faible teneur en carbone.



Les livraisons commerciales ont déjà commencé et la montée en puissance des volumes devant intervenir au cours de l'année 2023, précise Umicore.



Par ce partenariat, Umicore et Terrafame réaffirment leur engagement ferme à établir une chaîne de valeur durable pour les matériaux de batteries en Europe.



Cette chaîne de valeur européenne sécurisera les matériaux pour batteries d'origine européenne de haute qualité qui sont entièrement alignés sur les principes environnementaux et des droits de l'homme décrits dans la politique globale d'approvisionnement durable d'Umicore, ainsi que sur les engagements de Terrafame en matière de durabilité, conformément aux principaux principes de durabilité mondiaux.



