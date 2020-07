Umicore : Résultats ajustés quasiment stables au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Umicore affiche un bénéfice net ajusté (part du groupe) en baisse de 2% à 148 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, mais un EBIT ajusté en progression de 1% à 243 millions, pour des revenus en retrait de 4% à 1,6 milliard d'euros.



Le groupe industriel belge explique qu'une 'très bonne performance de Recycling a compensé l'impact du ralentissement de l'industrie automobile sur les résultats de Catalysis et Energy & Surface Technologies'.



S'il juge qu'il 'reste impossible de fournir des perspectives quantifiées fiables pour 2020', Umicore prévoit toujours que son EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année sera inférieur aux niveaux atteints en 2019.



