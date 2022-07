Umicore : Projet de construction d'usine au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Umicore annonce qu'elle prévoit de construire une usine de production de matériaux pour batteries à cathode active (CAM) et de matériaux précurseurs (pCAM) au Canada.



'Cet investissement représente l'étape finale dans l'établissement d'une présence de production véritablement mondiale avec des chaînes de valeur de matériaux pour batteries totalement intégrées au niveau régional, afin de soutenir ses clients dans leur transformation rapide vers une mobilité électrique durable', indique Umicore.



La société a signé un protocole d'accord avec le gouvernement canamdien afin de finaliser une demande de soutien du projet dans le cadre du Fonds d'Innovation Stratégique.



Umicore vise à démarrer la construction en 2023 et les opérations à la fin de 2025, avec le potentiel d'atteindre d'ici la fin de la décennie une capacité de production annuelle capable d'alimenter environ un million de véhicules électriques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.