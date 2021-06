Umicore : Prise de participation dans Solid Power

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Umicore annonce aujourd'hui une prise de participation dans Solid Power, leader dans le développement de batteries à l'état solide de nouvelle génération



Cette communication intervient après que Solid Power a annoncé devenir une société cotée en bourse par le biais d'une société d'acquisition à finalité spécifique (SPAC).



La participation d'Umicore résulte de deux tours d'investissement successifs (séries A et B) que Solid Power a réalisés avant de lancer la prochaine phase de sa croissance par sa cotation en bourse.



Umicore rapporte que le profil de sécurité des batteries de Solid Power dépasse celui des batteries lithium-ion traditionnelles en raison de son architecture de cellules entièrement solides.



'Plusieurs grands constructeurs automobiles et fabricants de cellules tels que Ford, BMW, Hyundai et Samsung ont investi dans la technologie prometteuse de Solid Power', insiste Umicore.



