Umicore : Nouveau centre mondial de R&D en Corée

(CercleFinance.com) - Umicore annonce inaugurer son nouveau centre mondial de R&D pour les matériaux cathodiques à Cheonan, en Corée, 'nouvelle étape importante dans la préparation de sa croissance de l'activité des matériaux pour batteries rechargeables'.



Le nouveau centre, pleinement opérationnel depuis début avril, permet aux clients d'accéder à des services de R&D afin de répondre aux exigences des cathodes pour les applications automobiles, les systèmes de stockage d'énergie et l'électronique portable.



Dans ce complexe de 30.000 m², doté d'équipements de pointe, le groupe industriel belge emploie actuellement plus de 160 ingénieurs et scientifiques, un effectif qui devrait atteindre près de 300 personnes en 2024.



