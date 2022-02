Umicore : Le titre grimpe après des résultats 2021 'record'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe belge de technologies des matériaux Umicore s'est montré confiant mercredi pour son exercice 2022 après avoir dégagé des résultats 'record' l'an dernier.



A 11h30, le spécialiste du recyclage gagnait plus de 6,2%, affichant ainsi la plus forte progression de l'indice BEL 20 (+1,2%).



Dans un communiqué publié dans la matinée, Umicore dit avoir enregistré des revenus et des bénéfices 'record' en 2021 malgré les perturbations importantes qui ont touché la production automobile en raison des pénuries de puces.



Ses revenus sur l'année écoulée ont ainsi augmenté de 22% à quatre milliards d'euros, tandis que son bénéfice net ajusté a plus que doublé pour atteindre 667 millions d'euros.



Concernant l'exercice 2022, Umicore indique s'attendre de nouveau à une 'solide performance sous-jacente' à travers tous ses métiers, malgré la remontée de l'inflation.



Umicore a prévu de présenter à l'occasion de sa journée d'investisseurs du 22 juin prochain une feuille de route 'stratégique' visant à renforcer davantage ses positions de leader dans le domaine des matériaux de mobilité propre et du recyclage.



