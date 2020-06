Umicore : La production des usines reprend progressivement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe belge de matières premières Umicore a indiqué lundi avoir progressivement repris la production au sein de ses usines qui avaient dû fermer pour cause d'épidémie de coronavirus.



Le spécialiste de la technologie des matériaux précise que la proportion d'employés au chômage temporaire a diminué pour ne plus atteindre qu'environ 3% du personnel, contre 10% fin avril.



Umicore explique avoir notamment redémarré la production de ses usines de catalyseurs automobiles, bien que les constructeurs aient repris la production sur leurs chaînes de montage plus tard que prévu.



Cela ne l'empêche pas de continuer à prévoir que la production mondiale de voitures diminuera d'environ 25% cette année.



Pour le premier semestre de l'exercice, Umicore prévoit que son bénéfice avant intérêts et taxes (EBIT) récurrent restera globalement conforme au niveau du premier semestre 2019, grâce à la bonne tenue de ses activités de recyclage.



La visibilité sur la demande au second semestre reste toutefois extrêmement faible, souligne-t-il, ce qui le place dans l'incapacité de formuler des perspectives quantifiées fiables pour 2020.



