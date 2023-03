Umicore : Investit dans la start-up américaine Blue Current

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Umicore a annoncé vendredi avoir pris une participation minoritaire au sein Blue Current, une start-up américaine spécialisée dans la fabrication de batteries solides.



Le groupe belge, qui avait déjà conclu un accord de développement conjoint avec la jeune pousse californienne, explique que cet investissement va lui permettre de renforcer leur collaboration dans le développement de batteries solides.



En apportant des capitaux à la société - en plus de lui fournir des matériaux de pointe - Umicore espère stimuler l'adoption par le marché de la technologie de batteries solides composites silicium-élastique d'ici au milieu de la décennie.



D'après Umicore, les batteries solides présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux technologies actuelles de batteries lithium-ion, en permettant aux concepteurs de véhicules électriques de créer des batteries plus petites, plus légères et moins coûteuses.



Blue Current, qui trouve ses origines dans les laboratoires de l'UC Berkeley et de l'Université de Caroline du Nord, travaille sur les anodes en silicium depuis 2018, ce qui lui permet de disposer d'une vaste base de propriété intellectuelle dans le domaine.



