Umicore : Des résultats semestriels 'exceptionnels'

(CercleFinance.com) - Umicore (-0,3%) peine à décoller à la Bourse de Bruxelles ce vendredi en dépit de la publication de résultats de premier semestre qualifiés d''exceptionnels'.



Le spécialiste belge du recyclage et des matériaux dit avoir généré des performances 'records' sous l'effet de la reprise de la demande dans l'industrie automobile après le ralentissement sévère causé par la pandémie de Covid-19 l'an dernier.



Le groupe met également en évidence l'impact positif important lié aux prix 'exceptionnellement élevés' des métaux précieux.



Ses revenus sur les six premiers mois s'élèvent ainsi à 2,1 milliards d'euros (+37% d'une année sur l'autre) tandis que son EBIT ajusté ressort à 625 millions, en hausse de 157% par rapport au premier semestre 2020.



Le bénéfice net ajusté a lui presque triplé, passant à 428 millions d'euros.



Sur la base de cette 'solide' performance, Umicore dit prévoir que son EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année 2021 dépasse légèrement le seuil du milliard d'euros.



Suite à sa nomination officielle au poste de directeur général en remplacement de Marc Grynberg, Mathias Miedreich endossera officiellement ses nouvelles fonctions le 1er octobre.



