Twitter : Wedbush réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Twitter, Wedbush ramène son objectif de cours de 54 à 43 dollars, pour refléter ce qu'il considère comme une incertitude plus grande se profilant autour du projet de rachat du site de micro-blogging par Elon Musk.



Le broker évalue les chances actuelles d'une opération effective aux environs de 60%, 'avec une offre renégociée à un prix plus bas, probablement dans la fourchette allant de 42 à 45 dollars, du fait du problème des faux comptes'.



'Il reste encore environ 35% de chances qu'Elon Musk décide de jeter l'éponge, d'essayer de payer le milliard de dollars de frais de rupture et probablement de se retrouver dans une méchante bataille judiciaire avec le conseil de Twitter pour les prochains mois', poursuit-il.



