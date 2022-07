Twitter : Wedbush abaisse encore sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Twitter, Wedbush réduit une nouvelle fois son objectif de cours, passant de 43 à 30 dollars, en raison de la décision d'Elon Musk, en fin de semaine dernière, de rompre l'accord prévoyant son rachat du groupe de micro-blogging.



'Ceci constitue une situation d'alerte rouge pour Twitter et son conseil, puisque la société va maintenant se battre avec Elon Musk dans une bataille judiciaire prolongée pour récupérer l'affaire et/ou des frais de rupture d'un milliard de dollars au minimum', souligne le broker.



'Nous ne voyons pas d'autre acquéreur potentiel émerger à ce stade alors que les procédures judiciaires sont en cours', ajoute Wedbush, qui pointe en outre des vents contraires grandissants pour la publicité sur Internet avec de sombres nuages à l'horizon.



