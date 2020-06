Twitter : Un ancien de Google nommé président

(CercleFinance.com) - Twitter annonce avoir nommé l'ancien directeur financier de Google comme nouveau 'chairman'.



La société californienne a ainsi annoncé que Patrick Pichette - un membre du conseil d'administration actuel - remplacerait Omid Kordestani, avec effet immédiat. Patrick Pichette sera ainsi président indépendant du conseil d'administration.



Selon sa page LinkedIn, il a été directeur financier de Google entre 2008 et 2015 et est actuellement associé commandité de la société canadienne de capital-risque Inovia.







