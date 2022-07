Twitter : Un analyste abaisse ses prévisions

(CercleFinance.com) - Jefferies estime que les résultats du 2ème trimestre ont été faibles, comme on pouvait s'y attendre, avec une croissance des revenus publicitaires de seulement 2 % par an et une croissance élevée des dépenses (+26 % par an ex-SBC).



' Compte tenu de l'affaiblissement du marché publicitaire, nous abaissons notre estimation des recettes de l'exercice 2023 à 6 milliards de dollars (croissance estimée à 13 %), ce qui est bien inférieur à l'estimation de plus de 7,5 milliards de dollars de février 2021 ' indique Jefferies.



' Nous pensons que le résultat le plus probable du procès Musk est une renégociation de l'achat en dessous de l'offre initiale de 54,20 $ ' rajoute le bureau d'analyses.



Suite à cette annonce de résultats, Jefferies confirme son conseil conserver sur la valeur avec un objectif de 40 $.



