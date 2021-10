Twitter : Le nombre d'utilisateurs déçoit les investisseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Twitter a déçu les investisseurs hier soir en annonçant qu'il n'avait que difficilement réussi à faire croître le nombre de ses utilisateurs actifs au troisième trimestre.



Cette quasi-stagnation de l'audience du site de micro-blogging renforce les inquiétudes entourant une éventuelle 'saturation' de son marché, notamment aux Etats-Unis.



Sur le plan financier, les performances du groupe de San Francisco (Californie) sont pourtant satisfaisantes, puisque son chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 37% à 1,28 milliard de dollars, une performance qualifiée d''impressionnante' par les analystes de Jefferies.



Le broker se dit également surpris par les perspectives du média social, qui a déclaré mardi viser un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars pour le quatrième trimestre en dépit des problèmes liés aux changements de la politique de confidentialité d'Apple et à la chaîne logistique, qui pénalisent certains de ses concurrents.



Le nombre d'utilisateurs actifs (MAUs) - un indicateur très surveillé par les investisseurs - a été de 211 millions au troisième trimestre, un chiffre à peine supérieur à celui du deuxième trimestre (206 millions).



Conséquence, l'action Twitter perdait plus de 8% mercredi en début de séance. Le titre affiche encore une hausse de l'ordre de 13% depuis le début de l'année, un score toutefois inférieur aux gains annuels de 18% de l'indice Nasdaq.



