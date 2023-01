Trilogiq : Le titre grimpe après des semestriels en ligne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trilogiq bondit de plus de 12% ce lundi à la Bourse de Paris malgré la publication de résultats semestriels jugés en ligne avec les attentes, avec un chiffre d'affaires ressorti stable d'une année sur l'autre.



Le fabricant de produits logistiques pour les activités de production, de maintenance et de manutention indique avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 10,5 millions d'euros sur les six mois clos fin septembre, identique à celui enregistré un an plus tôt.



Le groupe explique que ses bonnes performances commerciales en France, au Royaume-Uni et en Turquie ont été compensées par le repli de l'activité de la zone Amériques.



Dans un contexte mondial d'inflation élevée, le groupe est parvenu à maintenir un taux de marge brute supérieur à 60% en anticipant ses achats et en augmentant ses prix de vente.



Au 30 septembre 2022, son excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'établissait à 209.000 euros, à comparer à 879.000 euros au 30 septembre 2021.



Concernant 2023, Trilogiq explique qu'il entend continuer à alléger ses frais de structure et à optimiser ses coûts opérationnels.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland évoquent des performances conformes aux attentes à l'issue de qu'ils considèrent être 'un semestre de consolidation'.



Après la mise à jour de leur modèle de valorisation, ils maintiennent leur recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 7,5 euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.