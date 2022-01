Transgene : Le titre entre dans la sélection Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste a ré-initié la valeur Transgene après une refonte de sa stratégie.



' Bien que la société reste dans son domaine de recherche historique qui consiste en la vectorisation de ' gènes thérapeutiques ' par le biais de vecteurs viraux pour traiter le cancer, Transgene concentre aujourd'hui sa stratégie autour de 2 plateformes propriétaires à la pointe de l'innovation dans le domaine de la médecine de précision ' indique Invest Securities.



L'analyste estime que ces nouvelles technologies marquent un tournant dans l'histoire de la biotech qui entre désormais dans la compétition de l'immunothérapie de précision avec, en particulier, ses vaccins thérapeutiques personnalisés issus de la plateforme myvac, et ses virus oncolytiques armés issus de la plateforme Invi.IO administrables par voie systémique.



Invest Securities initie la valeur à l'Achat avec un objectif de cours de 5,7E. ' Le titre entre ce jour dans notre Sélection Invest Securities '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.