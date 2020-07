Tour eiffel : L'ANR par action ressort à 54,4 E à fin juin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs reculent de -0,7 % à périmètre constant et augmentent de +3,8 % corrigés du départ de Capgemini au 30 juin 2019 sur le site de Suresnes. Au global, ils s'établissent à 47,0 ME au 30 juin 2020 en diminution de -6,2 % principalement en raison des cessions.



L'EBITDA courant ressort à 30,8 ME (-0,8 %), ' la forte réduction des frais de fonctionnement, alimentée par les synergies de coûts pour 2,5 ME, permettant de compenser cette baisse des revenus '.



Après prise en compte des autres produits et charges, impôts et résultats des sociétés mises en équivalence, le résultat EPRA (résultat net récurrent) ressort à 23,0 ME, soit 1,30 E par action en hausse de 5,8 %.



L'Actif Net Réévalué triple net EPRA par action évolue de 54,2 E à 54,4 E à fin juin 2020.



Au 30 juin 2020, le patrimoine s'élève à 1 871 ME, pour 89 % de bureaux (1 671 ME), 4 % d'actifs mixtes bureaux / commerces (68 ME) et 7 % d'actifs non stratégiques (132 ME).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TOUR EIFFEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok