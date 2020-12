Touax : Refinancement d'actifs dans la division rail

(CercleFinance.com) - Touax annonce le refinancement de sa division rail pour un total de 180 millions d'euros (libellé en euros et en livres sterling), comprenant un prêt écologique à cinq ans de 120 millions d'euros et une ligne de crédit confirmée de 60 millions d'euros.



Cette opération intervient après l'augmentation de capital de Touax Rail Limited réalisée en septembre dernier avec DIF Capital Partners et va ainsi soutenir le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe.



