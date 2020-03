Touax : Acculé à un nouveau plancher, Touax affirme ne subir aucun impact du coronavirus

(BFM Bourse) - Touax, spécialiste de la location de matériel de transport (wagons, barges...) rebondit vigoureusement mardi en Bourse. Alors que son cours est tombé la veille à un niveau historiquement faible, le groupe a fait savoir qu'elle ne subissait à ce jour aucun impact de la crise sanitaire. Tout en assurant rester très vigilant.

Spécialiste de la location longue durée de matériels de transports de marchandises, tels que des wagons de fret, des barges fluviales et des conteneurs, le groupe Touax a été particulièrement sanctionné en Bourse en raison des craintes que la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 font peser sur le commerce mondial, voyant son cours de Bourse fondre de 46% par rapport au début de l'année pour tomber à un nouveau plancher - à l'horizon des dernières décennies du moins. La comparaison historique n'étant pas vraiment pertinente dans la mesure où l'introduction en Bourse de Touax remonte à... 1906, soit avant même celle d'Air Liquide!

Lundi soir, au terme d'une nouvelle chute de près de 15%, la direction a donc réagi de la façon la plus nette face aux interrogations de beaucoup d'investisseurs: "d'un point de vue factuel et à ce jour, nous ne constatons pas d’impact sur nos activités", a indiqué le groupe dans un communiqué.

D'une manière générale, les activités de location longue durée sont peu soumises aux fluctuations ponctuelles liées aux crises sanitaires, indique le groupe (à titre indicatif dans les conteneurs, 90% de la flotte fait l'objet de contrats d'une durée de 3 à 7 ans, avec option d'achat à l'échéance). Aucun retard n’a été enregistré à ce jour dans les délais de règlement, précise Touax. Aucun contrat commercial n’a été rompu et les tarifs sur les reconductions de contrats ne baissent pas, assure encore Touax.

Hausse de prix des conteneurs

Enfin, sur l’activité conteneurs, la seule conséquence de la crise à ce stade est une une hausse des prix d’achat des conteneurs, liée à une pénurie de ces matériels du fait des problèmes d’acheminement en provenance de Chine. Cette hausse des prix, supérieure à 10%, est plutôt de nature à influencer positivement sur les revenus du groupe (qui achète et revend régulièrement des conteneurs).

Dans le contexte d’incertitude et de volatilité lié au Covid-19, Touax assure toutefois rester "très vigilant". Le groupe suit précisément les évolutions de l’épidémie et son expansion, ainsi que l’exposition de ses collaborateurs, et organise le télétravail. "Touax anticipe également des scénarios et les plans d’actions correspondants pour réagir rapidement".

La mise au point était particulièrement appréciée du marché, le titre reprenant 23,16% à 3,51 euros vers 15h30.

