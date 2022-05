Totalenergies : Visée par des écologistes, l'AG valide la stratégie climat

PARIS (Reuters) - L'assemblée générale de TotalEnergies a très largement validé mercredi la stratégie du groupe en matière de climat, alors que des militants écologistes emmenés notamment par Greenpeace ont tenté sans succès d'empêcher la réunion pour demander le retrait de l'entreprise de Russie et la fin de ses projets pétroliers et gaziers.

La résolution sur le rapport rendant compte des progrès dans la mise en oeuvre des objectifs de TotalEnergies en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone, soumise au vote consultatif des actionnaires, a été approuvée à 88,89% des voix, un niveau légèrement inférieur à celui de l'AG de 2021 (91,88%).

"Les actionnaires soutiennent la stratégie mise en oeuvre par TotalEnergies à une très, très large majorité (...), l'entreprise avance dans la bonne direction", a commenté le PDG, Patrick Pouyanné.

Environ 200 militants écologistes - dont certains enchaînés les uns aux autres - s'étaient auparavant rassemblés devant l'entrée principale de la salle Pleyel, à Paris, où était convoquée l'assemblée générale, empêchant la quasi totalité des actionnaires d'y accéder. La réunion, par ailleurs retransmise en direct sur internet, a néanmoins pu commencer quasiment à l'heure prévue, peu après 10 heures.

"Je regrette (...) que les actionnaires individuels qui souhaitaient être présents n'aient pas pu l'être, j'aurais franchement préféré que le débat ait lieu, y compris d'ailleurs avec ceux qui veulent faire preuve d'activisme", a dit Patrick Pouyanné à l'issue de l'AG

"Certaines organisations ont préféré empêcher l'accès à la salle (...), je ne suis pas certain que dans une démocratie ça soit la meilleur attitude à avoir, y compris vis-à-vis de l'entreprise. Je respecte et nous respectons l'ensemble des points de vue, mais c'est par le dialogue qu'on progresse et qu'on arrive à se convaincre les uns les autres."

"PAS DE RETRAIT, PAS D'AG"

À l'appel de Greenpeace France et des organisations Action Non-Violente COP21, Alternatiba Paris et les Amis de la Terre France, les militants ont brandi des banderoles et des pancartes avec notamment les messages "Pas de retrait, pas d'AG" et "Total danger climatique".

"(Les militants) réclament des engagements concrets et immédiats de Patrick Pouyanné (...) sur le retrait de TotalEnergies de Russie et la fin de tout nouveau projet d'énergies fossiles, tels qu'EACOP en Ouganda et Mozambique LNG", ont indiqué les organisations dans un communiqué.

"Ils dénoncent le danger que représente la stratégie de TotalEnergies pour le climat, la paix et les droits humains, ainsi que le soutien que lui apportent pourtant Emmanuel Macron et son gouvernement."

Mercredi, l'assemblée générale des actionnaires de Shell avait été elle aussi perturbée par une manifestation.

TotalEnergies, qui se présente désormais comme "une compagnie multi-énergies" inscrivant "le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets", a également annoncé mercredi l'acquisition de 50% de Clearway Energy Group (CEG), cinquième acteur des énergies renouvelables aux Etats-Unis, pour un montant d'environ 2,4 milliards de dollars.

"Notre stratégie de transformation s'accompagne d'un remodelage de la géopolitique de notre portefeuille de nature à rassurer nos actionnaires : moins de Russie, plus d'Etats-Unis", a commenté Patrick Pouyanné, alors que TotalEnergies est aussi devenu en 2021 le premier exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) américain.

"UN ACTEUR DE LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE"

TotalEnergies a néanmoins une nouvelle fois défendu le maintien de sa présence en Russie malgré la guerre en Ukraine.

"Nous sommes un acteur de la sécurité énergétique de l'Europe, nous devons continuer à y contribuer. Mais en même temps, nous devons être prêts à tirer toutes les conséquences, quelles qu'elles soient - y compris l'arrêt des activités en lien avec la Russie - si les autorités européennes décident de se passer de l'énergie russe", a dit son PDG.

TotalEnergies a fait savoir en mars qu'il mettrait fin à ses achats de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie d'ici à la fin de l'année, après avoir décidé de ne plus y investir dans de nouveaux projets, tout en continuant d'approvisionner l'Europe en gaz russe.

Il n'a toutefois pas annoncé jusqu'à présent qu'il se retirerait intégralement du pays, où il est particulièrement présent dans les actifs ou projets de GNL Yamal LNG et Arctic LNG 2, à travers notamment une participation de 19,4% au capital de Novatek.

Certains actionnaires avaient fait savoir qu'ils se prononceraient contre la résolution "climat" proposée par TotalEnergies. Parmi eux, le néerlandais MN, à l'origine d'un projet de résolution alternative demandant que les objectifs d'émissions de TotalEnergies se conforment à l'Accord de Paris sur le climat, que le groupe a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de l'AG.

(Benjamin Mallet et Johanna Geron, avec Nicolas Delame, Laetitia Volga et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

