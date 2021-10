Totalenergies : Une initiative dans le recyclage aux USA

(CercleFinance.com) - TotalEnergies Petrochemicals & Refining USA, la filiale américaine de TotalEnergies, a annoncé jeudi se joindre à la Coalition pour le recyclage du polypropylène, une initiative visant à améliorer le recyclage du polypropylène.



Lancée par l'organisation américaine The Recycling Partnership, cette coalition à l'échelle industrielle vise à accroître la récupération et la réutilisation du polypropylène sur les marchés finaux, tels que les boissons, l'alimentation, les produits de consommation courante et l'automobile.



TotalEnergies s'est fixé comme ambition de produire 30% de polymères recyclés d'ici à 2030.



