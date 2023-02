Totalenergies : Une centrale solaire mise en service au Japon

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir mis en service une centrale solaire d'une capacité de 51 mégawatts (MW) située à Tsu, au Japon, centrale qui fournira son électricité à une filiale de la société régionale de services publics.



Construite en deux ans, la centrale solaire de Haze est exploitée avec près de 100.000 panneaux solaires à haut rendement. Les supports et les fondations des panneaux solaires sont conçus en tenant compte des risques de tremblements de terre et de typhons.



La centrale s'étend sur une surface de près de 77 hectares et fournira suffisamment d'électricité propre et fiable pour alimenter près de 20.000 foyers, par le biais d'un contrat d'achat d'électricité sur une période de plus de 17 ans.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel