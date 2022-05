Totalenergies : Un site de stockage d'énergie mis en service

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé lundi la mise en service d'un nouveau site de stockage d'énergie, composé de 11 conteneurs de batteries lithium-ion conçues et assemblées par sa filiale Saft.



Le site - qui affiche une capacité de stockage de 25 MWh - se situe sur sa plateforme pétrochimique de Carling (Moselle), qui intègre deux centrales de production d'électricité à gaz naturel et des batteries.



Le projet doit favoriser la stabilisation du réseau électrique et de fourniture d'électricité pendant des pointes de consommation en France, en particulier l'hiver.



Il s'inscrit dans le cadre d'un appel d'offres de long terme auprès du gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE).



Après la mise en service à Dunkerque d'un autre site de stockage, TotalEnergies prévoit d'installer un troisième site à la fin 2022 afin de finaliser le portefeuille de projets conduits pour RTE.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.