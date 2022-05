Totalenergies : Un contrat en Côte d'Ivoire pour Saft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saft annonce avoir remporté un important contrat pour la livraison d'un système de stockage d'énergie de 10 MW qui facilitera l'intégration au réseau de la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, en Côte d'Ivoire.



'Ce système de stockage lithium-ion entièrement intégré comprendra six conteneurs Saft Intensium Max High Energy, qui fourniront un stockage d'énergie total de 13,8 MWh', précise la filiale de batteries de TotalEnergies.



La centrale de 37,5 MWc détenue et exploitée par Côte d'Ivoire Energies, sera le premier projet solaire à grande échelle de la Côte d'Ivoire. Le projet fait partie intégrante des plans de transformation du pays en pôle énergétique de l'Afrique de l'Ouest d'ici 2030.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.