Totalenergies : Un centre R&D inauguré pour ACC

(CercleFinance.com) - Automotive Cells Company (ACC), coentreprise de TotalEnergies, Stellantis et Mercedes-Benz, fait part de l'inauguration ce mardi 28 septembre, de son centre de recherche et de développement (R&D) à Bruges, près de Bordeaux.



Représentant un investissement initial de 30 millions d'euros, soutenu activement par les autorités nationales et régionales, ce centre permettra le développement et la production des premiers prototypes ACC de cellules et de modules pour batteries.



Plus de 300 techniciens et cadres travaillent dans ce centre d'expertise et d'excellence innovant, doté d'équipements à la pointe de la technologie, et ils seront 150 de plus d'ici fin décembre.



