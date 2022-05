Totalenergies : Un arrêt de production au Gabon

(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Gabon annonce un arrêt de sa production, les opérations de réception et d'export de pétrole brut ayant été suspendues au terminal pétrolier du Cap Lopez, opéré par Perenco Oil & Gas Gabon, à la suite d'un incident survenu le 28 avril.



'L'opérateur du terminal travaille à la reprise de ses activités. TotalEnergies EP Gabon reste mobilisée et étudie les options possibles pour permettre une reprise de la production dans les meilleurs délais', indique la filiale à 58,3% de TotalEnergies.



