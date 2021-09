Totalenergies : Stratégie et perspectives du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et les membres du Comité Exécutif présentent aujourd'hui à Paris la stratégie et les perspectives de la Compagnie.



Le groupe va augmenter sa production d'énergies de 30% d'ici à 2030, la croissance venant pour moitié de l'électricité essentiellement renouvelable, pour moitié du gaz naturel liquéfié.



TotalEnergies maintiendra son programme d'investissements qui sera de 13 à 15 G$ par an sur 2022-2025 et allouera 50% de ces investissements à la croissance de ses activités, 50% au maintien du socle de son activité.



Le groupe a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

' La production de l'Amont devrait progresser d'environ 3% par an d'ici 2026, tirée par le GNL qui croîtrait de 6% par an. La production de pétrole de TotalEnergies atteindra son pic au cours de la décennie avant de décroître. La production de gaz naturel liquéfié devrait augmenter de 30% d'ici 2025 et les ventes atteindre 50 Mt/an, soit 10% du marché mondial. TotalEnergies va augmenter la production de biogaz, avec un objectif de 2 TWh par an d'ici 2025 ' indique la direction.



Enfin, le groupe a l'ambition de devenir un des 5 premiers producteurs mondiaux d'électricité renouvelable et a pour objectif 100 GW de capacité brute installée d'ici 2030.



