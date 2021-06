Totalenergies : Sponsor de la Coupe du Monde de Rugby 2023

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce devenir sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, 'occasion pour l'entreprise de mieux faire connaitre sa dimension multi-énergies et d'engager activement toutes ses parties prenantes dans cette ambition'.



Le groupe souhaite ainsi travailler avec le Comité d'Organisation France 2023 à l'objectif d'un 'évènement vertueux sur le plan environnemental, notamment par la mise en place d'un plan de mobilité décarboné et la fourniture d'énergie verte'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel