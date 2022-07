Totalenergies : S'associe avec ADNOC en Egypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le partenariat entre TotalEnergies et ADNOC se renforce après la signature par ADNOC Distribution d'un accord lui permettant d'acquérir une participation de 50 % au capital de TotalEnergies Marketing Egypt pour un montant d'environ 200 millions USD.



Le partenariat proposé entre TotalEnergies et ADNOC Distribution, numéro un de la distribution de carburants aux Émirats arabes unis, englobe un portefeuille de 240 stations-service ainsi que des activités de vente de carburants en gros, de carburant pour l'aviation et de lubrifiants. La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2023.



Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & Services de TotalEnergies, a déclaré : ' TotalEnergies est ravie d'unir ses forces à celles d'ADNOC Distribution en Égypte. La vaste expérience d'un distributeur de carburants expérimenté dans la région du Conseil de coopération du Golfe apportera une valeur ajoutée significative à notre filiale en Égypte. '



' Cette initiative s'inscrit dans notre vision de faire d'ADNOC Distribution un leader régional dans le secteur de la distribution de carburant ', commente Bader Saeed Al Lamki, directeur général d'ADNOC Distribution.



