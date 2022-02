Totalenergies : RBC dégrade son opinion, objectif relevé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a dégradé vendredi son opinion sur le titre TotalEnergies, qu'il ramène de 'surperformance' à 'performance sectorielle' dans le cadre d'une étude consacrée aux groupes énergétiques intégrés en Europe.



S'il se dit optimiste sur les prix des matières premières, et donc sur la génération de trésorerie chez les 'majors' du secteur au cours des années qui viennent, le broker canadien estime que le groupe français se distingue par un certain nombre de points.



Dans sa note, RBC met notamment en avant la perspective que Total ne renforce pas ses rachats d'actions autant que le reste du secteur, ainsi que des prévisions de marché de plus en plus ambitieuses pour sa branche de gaz iGRP, qui génère de solides résultats à l'heure actuelle.



Son objectif de cours est néanmoins relevé de 52 à 55 euros.



