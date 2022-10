Totalenergies : Proposition de négociations anticipées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Face à la grève en cours, TotalEnergies annonce proposer d'anticiper au mois d'octobre la négociation annuelle obligatoire qui était prévue en novembre, sous réserve de la fin des blocages des dépôts et de l'accord de l'ensemble des partenaires sociaux.



Ces négociations permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l'année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l'inflation.



'TotalEnergies a en effet la volonté que tous les collaborateurs soient prioritaires dans le partage de la valeur et reçoivent la juste récompense de leurs efforts sur leur fiche de paye avant la fin de l'année', affirme la compagnie énergétique.



