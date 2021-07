Totalenergies : TotalEnergies promet des rachats d'actions grâce au rebond des prix

par Benjamin Mallet

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en forte hausse au titre du deuxième trimestre 2021, tirés par le rebond du prix des hydrocarbures, et a annoncé son intention de procéder à des rachats d'actions grâce à son surplus de trésorerie.

Le groupe pétrolier, qui met en oeuvre une stratégie de diversification offensive dans les énergies renouvelables, a enregistré au deuxième trimestre un résultat net ajusté de 3,5 milliards de dollars (contre 126 millions au T2 2020), avec une production de 2,747 millions de barils équivalent pétrole par jour (-3%).

TotalEnergies a fait savoir que, dans un contexte de prix des hydrocarbures qui se maintiendrait sur le second semestre au niveau du premier semestre - soit 65 dollars pour le baril de Brent - et de marge de raffinage européenne de 10 à 15 dollars la tonne, il prévoyait de générer plus de 25 milliards de dollars de cash-flow en 2021.

Précédemment, il avait dit tabler en la matière sur une marge brute d'autofinancement hors frais financiers d'environ 24 milliards de dollars en 2021, contre 17,6 milliards en 2020.

Le groupe compte allouer "jusqu'à 40% du cash-flow supplémentaire généré au-dessus de 60 dollars par baril à des rachats d'action", a indiqué son PDG Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.

Lors d'une conférence avec des analystes, il a précisé que les rachats d'actions s'élèveraient ainsi à 800 millions de dollars en 2021 avec un prix du baril de 66 dollars et pourraient atteindre un milliard avec un prix de 68 dollars.

"Si c'est encore plus haut, plus le prix sera élevé, plus les rachats d'actions seront élevés", a ajouté Patrick Pouyanné.

TotalEnergies a confirmé que ses investissements nets devraient s'établir cette année entre 12 et 13 milliards de dollars - plus proches du haut de cette fourchette -, dont la moitié pour sa croissance future, et que près de 50% des investissements de croissance seraient consacrés aux énergies renouvelables et à l'électricité.

MOINS-VALUE DE CESSION DE ,4 MD AU VENEZUELA

Patrick Pouyanné a estimé que les investissements de TotalEnergies devraient s'établir entre 13 et 14 milliards de dollars l'an prochain, précisant que le groupe se concentrerait principalement sur des projets pétroliers à "cycles courts" et ne lancerait de nouveaux projets que s'ils présentent des seuils de rentabilité bas.

Le groupe a légèrement abaissé sa prévision en matière de production et vise désormais quelque 2,85 millions de barils équivalents pétrole par jour (Mbep/j) en 2021 - contre un niveau stable par rapport aux 2,87 Mbep/j de 2020 précédemment - compte tenu des perspectives d'évolution des quotas des pays du groupe dit "Opep+".

TotalEnergies a en outre annoncé son retrait de Petrocedeño, société qui produit, transporte et transforme en brut léger du pétrole extra-lourd au Venezuela, conformément à sa stratégie visant à concentrer ses nouveaux investissements pétroliers sur des projets à faible intensité carbone.

Cette décision l'a conduit à enregistrer une moins-value de cession exceptionnelle de 1,38 milliard de dollars.

TotalEnergies et Amazon ont par ailleurs signé des contrats d'achat d'électricité (PPA) portant sur un engagement de 474 mégawatts (MW) de capacité de production renouvelable aux États-Unis et en Europe, avec pour objectif d'étendre leur collaboration au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

En matière d'exploration pétrolière, le groupe français a annoncé un nouveau succès en offshore sur le Bloc 58, au Suriname.

(Reportage Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)

Copyright © 2021 Thomson Reuters